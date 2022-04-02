فيديو لا يُصدق.. شاهد كيف أسقط رضيع صيني أمه!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريبًا وطريفًا من الصين، حين تسبب طفل رضيع عمره 11 شهرًا، في سقوط أمه أثناء تناول الطعام مع الأسرة.
وتحت عنوان "خدعة صغيرة"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الواقعة الطريفة حدثت يوم 21 مارس الماضي، في مطعم بمدينة تشينغداو، في مقاطعة شاندونغ الساحلية شرقي الصين.
ويُظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة، مجموعةً من الأشخاص يتناولون الطعام على مائدة؛ بينما يتجول رضيع لم يتمكن من المشي بمفرده، داخل مشايته، متوجهًا نحو أمه.
ولكن عندما تقف أم الطفل للحصول على بعض الطعام من الجانب الآخر من المائدة؛ ينزلق الطفل المخادع بحركة غير متوقعة خلفها، ويمسك كرسيها ويتحرك به بعيدًا، ويندفع داخل المشاية ساحبًا المقعد؛ بينما تبقى الأم وسائر رواد المطعم غافلين عن تصرفاته.
وعندما حاولت الأم الجلوس سقطت على الأرض، لينفجر الآخرون ضاحكين.
وقال والد الطفل، لوسائل الإعلام المحلية: إن الصبي البالغ من العمر 11 شهرًا، نادى على والدته عدة مرات على ما يبدو ليطلب الطعام، وعندما وقفت لأخذ الطعام من أجله، اندفع بالمشاية ومعه كرسي الأم.
وعقب نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال معلق: "لولا أن كاميرا المراقبة التقطت الفيديو؛ ما صدقت أن الصغير يفعل هذا".