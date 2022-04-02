فيديو لا يُصدق.. شاهد كيف أسقط رضيع صيني أمه!

وقال والد الطفل، لوسائل الإعلام المحلية: إن الصبي البالغ من العمر 11 شهرًا، نادى على والدته عدة مرات على ما يبدو ليطلب الطعام، وعندما وقفت لأخذ الطعام من أجله، اندفع بالمشاية ومعه كرسي الأم.