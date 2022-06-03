فيديو لضابط إسرائيلي يكبل طفلة فلسطينية ويعتقلها.. وجيش الاحتلال يعلق!

ونشر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ضابطًا إسرائيليًا وهو يقيد طفلة (10 سنوات) من الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدعوى أن عددًا من المستوطنين في المنطقة أبلغوا أنها شوهدت وهي ترمي سكيناً، بحسب القناة 13 الإسرائيلية، بحسب "سبوتنيك عربي".