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فيديو لضابط إسرائيلي يكبل طفلة فلسطينية ويعتقلها.. وجيش الاحتلال يعلق!
فعل فعلته بزعم أن مستوطنين بالمنطقة أبلغوا أنها شوهدت وهي ترمي سكيناً
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه سيحقق في مقطع فيديو نشره فلسطينيون على مواقع التواصل يظهر أحد ضباطه وهو يقوم بتقييد واعتقال طفلة فلسطينية.
ونشر فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ضابطًا إسرائيليًا وهو يقيد طفلة (10 سنوات) من الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدعوى أن عددًا من المستوطنين في المنطقة أبلغوا أنها شوهدت وهي ترمي سكيناً، بحسب القناة 13 الإسرائيلية، بحسب "سبوتنيك عربي".
وردًا على ذلك قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان: "في مثل هذه الحالات، من المتوقع أن يتصرف مقاتلو الجيش الإسرائيلي بأقصى قدر من الحساسية، مع الالتزام بالمهمة العملياتية. سيتم فحص سلوك المقاتلين في الفيديو".