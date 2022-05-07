فيديو مؤلم.. في أي دولة تَعَرّض هذا الرجل للسرقة مرتين في 5 دقائق؟

ونقلت الصحيفة عن الشاب أرماندو ميخيا، أنه كان في عمله وسط المدينة، حين خرج لتدخين سيجارة.. وفجأة وصل رجلان على دراجة نارية، وهبط أحدهما وأخذ الجوال من يد "أرماندو" الذي ظل جالسًا بلا حراك، خشية إطلاق النار عليه.