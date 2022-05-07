فيديو مؤلم.. في أي دولة تَعَرّض هذا الرجل للسرقة مرتين في 5 دقائق؟

في حادثة تكشف نعمة الأمان الذي نعيشه في بلادنا، كشف فيديو مروع عن تعرض رجل للسرقة مرتين في خمس دقائق في مدينة كالي بكولومبيا.
وحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، وقَع الحادث ظهر الخميس الماضي، وسط مدينة سانتياغو دي كالي جنوبي غرب كولومبيا.
ونقلت الصحيفة عن الشاب أرماندو ميخيا، أنه كان في عمله وسط المدينة، حين خرج لتدخين سيجارة.. وفجأة وصل رجلان على دراجة نارية، وهبط أحدهما وأخذ الجوال من يد "أرماندو" الذي ظل جالسًا بلا حراك، خشية إطلاق النار عليه.
ولم تمضِ سوى دقائق قليلة، حتى جاءت دراجة نارية أخرى، وهبط منها لص، فاستولى على حافظة نقود "أرماندو"، ثم قام بتفتيش ملابسه ليتأكد أنه ليس لديه جوال، وبعدها غادر المكان وسط ذهول الضحية.
وبثت وسائل إعلام كولومبية، تفاصيل السرقتين؛ حيث أكد "أرماندو" أن اللصوص أخذوا النقود التي كان سيدفعها لزوجته المريضة بالمستشفى.