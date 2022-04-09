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"فيديو" ما بعد الهزيمة.. رونالدو يطيح بهاتف مشجع و"يونايتد" يفتح تحقيقًا

اللاعب البرتغالي أثار جدلًا كبيرًا عقب مباراة فريقه التي خسرها من إيفرتون