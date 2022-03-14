فيديو مخيف.. سقوط رهيب يكسر رقبة مصارع

ووفق تقارير طبية؛ قال مختصون: إن "بيغ إي" أصيب بكسر في فقرتين من رقبته؛ لكنه لن يحتاج إلى عمليات جراحية؛ فيما لا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيحتاج ليتعافى.