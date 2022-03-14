فيديو مرعب.. أغرب انتقام لسائق سيارة من شابين في الشارع

وقالت شرطة مقاطعة ميرسيسايد إنها تلقت عدة بلاغات عن اقتحام سيارة لأحد المنازل في ليفربول، وحوالي الساعة 10:50 مساءً، عثرت الشرطة على السيارة الرينج روفر في منطقة أولد سوان، وكانت السيارة مهجورة، وقد اشتعلت فيها النيران بالكامل، واحتجزت الشرطة السيارة المحترقة؛ لفحصها من قبل الطب الشرعي.

وأكد الضباط أنه لم ترِدْ أنباء عن وقوع إصابات فيما يتعلق بحادث الدهس، لكن أصيبت النافذة والجزء الأمامي من المنزل بأضرار جسيمة.