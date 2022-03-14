فيديو مرعب.. أغرب انتقام لسائق سيارة من شابين في الشارع

كشف شريط فيديو صادم عن لحظة مرعبة في مدينة ليفربول البريطانية، حين دخل شابان في معركة بالحجارة مع قائد سيارة رينج روفر فضية، انتهت بالشابين وهما يحتميان بنافذة منزل على الرصيف، لكن قائد السيارة قام بأغرب انتقام منهما.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة 5:30 مساءً يوم الأربعاء 9 مارس، في منطقة توبروك بمدينة ليفربول.
ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة بالشارع، شابين وهما يلقيان الحجارة على السيارة، بينما شوهد شخص آخر جالسًا على غطاء محرك السيارة، التي كانت تعود إلى الوراء بسرعة، قبل أن يقفز الجالس على الغطاء، وتستدير السيارة لتستمر في مطاردة الشابين اللذين يلقيان الحجارة.
وفي اللحظة التالية يصعد الشابان على الرصيف، فيسرع قائد السيارة نحوهما، ويصعد على الرصيف، ليحتمي الشابان، وبعدها تعود السيارة، ومرة أخرى تستدير وتتجه نحو الشابين لدهسهما، ويستمر أحد الشابين في إلقاء الأحجار على السيارة، ويستدير قائد السيارة ويعود هذه المرة بظهرها، وهنا يحتمي الشابان بالقرب من نافذة منزل على الرصيف، فتصعد السيارة بظهرها وتتجه بقوة لتصطدم بالنافذة فتحطمها، دون أن نعرف ما حدث للشابين المحتميين بها.
وقالت شرطة مقاطعة ميرسيسايد إنها تلقت عدة بلاغات عن اقتحام سيارة لأحد المنازل في ليفربول، وحوالي الساعة 10:50 مساءً، عثرت الشرطة على السيارة الرينج روفر في منطقة أولد سوان، وكانت السيارة مهجورة، وقد اشتعلت فيها النيران بالكامل، واحتجزت الشرطة السيارة المحترقة؛ لفحصها من قبل الطب الشرعي.
وأكد الضباط أنه لم ترِدْ أنباء عن وقوع إصابات فيما يتعلق بحادث الدهس، لكن أصيبت النافذة والجزء الأمامي من المنزل بأضرار جسيمة.
ونقلت "الديلي ميل" عن رجل يعيش في الجوار، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه سمع صراخًا في الشارع، ونظر من النافذة وشاهد ما حدث بين الشبان وقائد السيارة، وأصيب بالرعب الشديد.
وأضاف الرجل: "كنت أنتظر عودة زوجتي مع أطفالنا إلى المنزل، لذا نظرت من النافذة، وشاهدت ما حدث، كنت أخشى أن يعودوا في تلك اللحظة".
وقد دعت شرطة ميرسيسايد أي شهود عيان للتقدم بشهادتهم.