فيديو مرعب.. الْتواء قدم وسقوط يقودان صاحبهما إلى السجن

أن تلتوي قدمك وتسقط فهذا أمر عادي؛ لكن أن يؤدي السقوط إلى دخول السجن؛ فهذه صدفة نادرة وقاتلة، حدثت في قاعة ألعاب رياضية في أستراليا، عندما تَسبب سقوط شخص في كسر جمجمة شخص آخر.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد قضت المحكمة العليا في مدينة داروين بأستراليا، بالسجن 19 شهرًا على شين ويليام رايان (33 عامًا) بعدما تسبب في كسر جمجمة زميله في صالة الألعاب الرياضية، وأقر بأنه مذنب.
وتضيف الصحيفة: وقع الحادث صباح أحد الأيام في شهر أكتوبر 2020، في ضاحية روزبيري بمدينة بالمرستون جنوب شرق داروين.
وأظهرت لقطات مروعة التقطتها كاميرا المراقبة في صالة الألعاب منذ 18 شهرًا تقريبًا، "رايان" وهو يحمل "دمبل حديد" وزنه 20 كيلوجرامًا ويسير به؛ بينما رقد زميله على مقعد وقد رفع دمبلين في يديه، وحين اقترب "رايان" من زميله الْتَوَتْ قدمه وفقد توازنه، فسقط على زميله الراقد، وهنا ضرب "الدمبل" وجه ورأس الزميل الراقد، فسقط على الأرض، بينما ابتعد "رايان" وهو يعاني من الالتواء.
وبعد قليل جلس الرجل المصاب يعاني من نزيف في رأسه ووجهه، وبدا متألمًا بشدة، وعندما عاد "رايان" اتصل بالإسعاف التي جاءت وحملت الرجل.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أصيب الرجل بكسر في الجمجمة، وجرح في الحاجب، وتورم في وجهه، كما تعرض لآثار نفسية "كبيرة ومستمرة".
وفي المحكمة، وصف القاضي جون بيرنز ما حدث من "رايان" بـ"الخطيرة للغاية".
بينما أكد شهود عيان أن العلاقات بين "رايان" وزميله كانت "ودية"؛ إلا أن القاضي لاحظ أن في الفيديو ادعاء الْتواء وسقوط، واعتبر أن "رايان" اعتدى على زميله الذي كان في موقف لا يستطيع فيه الدفاع عن نفسه؛ لكن القاضي خفف العقوبة بعدما أقر "رايان" بأنه مذنب في السقوط، لكنه لم يتعمد هذه الإصابات الخطيرة، كما لم يكن هناك دافع للهجوم، ولا دليل على "سبق الإصرار أو التخطيط للاعتداء".
وقضى عليه القاضي بالسجن لمدة 19 شهرًا، بعدما أقر "رايان" أمام المحكمة أنه مذنب.