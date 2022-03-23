فيديو مرعب.. الْتواء قدم وسقوط يقودان صاحبهما إلى السجن

بينما أكد شهود عيان أن العلاقات بين "رايان" وزميله كانت "ودية"؛ إلا أن القاضي لاحظ أن في الفيديو ادعاء الْتواء وسقوط، واعتبر أن "رايان" اعتدى على زميله الذي كان في موقف لا يستطيع فيه الدفاع عن نفسه؛ لكن القاضي خفف العقوبة بعدما أقر "رايان" بأنه مذنب في السقوط، لكنه لم يتعمد هذه الإصابات الخطيرة، كما لم يكن هناك دافع للهجوم، ولا دليل على "سبق الإصرار أو التخطيط للاعتداء".