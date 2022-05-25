فيديو مرعب.. سائقٌ يقود شاحنةً مشتعلة في شوارع بنغازي وينقذ السكان من كارثة

وحسب موقع "روسيا اليوم"، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن شهود عيان، أنه وفي "تصرف شجاع، قاد سائق الشاحنة عربته خارج المحطة، متحملًا خطورة محققة حتى لا يحدث انفجار يودي بحياة المدنيين؛ مؤكدًا أن سائق الشاحنة أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة وخسر شاحنته التي احترقت بشكل كامل في منطقة غير مكتظة بالسكان".