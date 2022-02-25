فيديو مرعب: شاهد لحظة دهس دبابة روسية لسيارة قرب العاصمة الأوكرانية كييف
أظهر مقطع فيديو دهس مدرعة روسية لسيارة تحمل رجلًا في محيط العاصمة الأوكرانية كييف بطريقة بشعة، وجرى تداول المقطع على نطاق واسع، فيما ندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحادث المروع.
ويظهر في المقطع الذي نشره أول مرة الصحفي الأوكراني ألكسندر خريبت، وجرى بثه من أكثر من زاوية لاحقًا، عبور سيارة مدنية أحد شوارع منطقة أوبولون في العاصمة كييف، لتباغتها دبابة روسية كانت في الجهة الأخرى من الطريق؛ حيث يبدو أن قائد الدبابة قد التف متعمدًا ليدهس السيارة بطريقة مروعة.
وأظهر مقطع آخر محاولات أفراد من السكان المحليين لإنقاذ الرجل العالق داخل السيارة المحطمة تمامًا، ولم يتضح ما إذا كان الرجل في الداخل مصابًا بجروح خطيرة، إلا أنه كان يبدو على وجهه الرعب والصدمة مما حدث.
وقد أثارت حركة الدبابات في منطقة أوبولون مخاوف من سقوط العاصمة الأوكرانية كييف في غضون ساعات، وإثر ذلك وجه حساب وزارة الدفاع الأوكرانية على "تويتر" المدنيين بصنع زجاجات حارقة "مولوتوف" إذا لزم الأمر "لتحييد المحتل".