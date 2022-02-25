فيديو مرعب: شاهد لحظة دهس دبابة روسية لسيارة قرب العاصمة الأوكرانية كييف

وأظهر مقطع آخر محاولات أفراد من السكان المحليين لإنقاذ الرجل العالق داخل السيارة المحطمة تمامًا، ولم يتضح ما إذا كان الرجل في الداخل مصابًا بجروح خطيرة، إلا أنه كان يبدو على وجهه الرعب والصدمة مما حدث.

وقد أثارت حركة الدبابات في منطقة أوبولون مخاوف من سقوط العاصمة الأوكرانية كييف في غضون ساعات، وإثر ذلك وجه حساب وزارة الدفاع الأوكرانية على "تويتر" المدنيين بصنع زجاجات حارقة "مولوتوف" إذا لزم الأمر "لتحييد المحتل".