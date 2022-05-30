فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته جماهير فريق فرنسي باللاعبين بعد الهزيمة والهبوط

وتأتي أعمال الشغب المشار إليها بعد يوم واحد فقط، من سيناريو شغب مثيل بالعاصمة باريس، في نهائي أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وفريق سانت إيتيان هو أكثر الفِرَق تتويجًا بالدوري الفرنسي 10 مرات متساويًا مع فريق باريس سان جيرمان.