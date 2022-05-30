فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته جماهير فريق فرنسي باللاعبين بعد الهزيمة والهبوط

اقتحمت جماهير نادي سانت إيتيان الفرنسي ملعبه، محاولةً الاعتداء على اللاعبين وإطلاق الألعاب النارية عليهم؛ وذلك عقب هبوط الفريق رسميًّا لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد هبط رسميًّا فريق سانت إيتيان لدوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، بعد خسارته بركلات الترجيح من فريق أوسير.
وكانت المباراة قد انتهت بتعادل الفريقين 2- 2 في النتيجة الإجمالية عقب التعادل 1- 1 في الإياب في استاد جوفرو جيشار الخاص بسانت إيتيان، قبل أن يتفوق أوسير 5- 4 بركلات الترجيح.
وكان فريق سانت إيتيان، قد وقع في المركز الـ18 لبطولة القسم الأول الفرنسي؛ فيما شغل نادي أوسير المرتبة الثالثة في دوري الدرجة الثانية، وهكذا صعد الزائر (فريق أوسير) إلى بطولة القسم الأول الفرنسي؛ نظير سقوط نادي سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية.
ويُظهر فيديو مروع لحظة نهاية ركلات الترجيح، وتأكد هزيمة سانت إيتيان وهبوطه، وعندها اجتاح أنصار سانت إيتيان أرضية الميدان غاضبين، وقد حاولوا الاعتداء على اللاعبين الذين تَمَكّن معظمهم من الهروب إلى غرفة الملابس؛ فيما شكّلت الشرطة جدارًا لحماية اللاعبين؛ بينما امتلأ الملعب بالألعاب النارية ودخان قنابل الغاز لتفريق الجماهير الغاضبة.
وتأتي أعمال الشغب المشار إليها بعد يوم واحد فقط، من سيناريو شغب مثيل بالعاصمة باريس، في نهائي أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.
وفريق سانت إيتيان هو أكثر الفِرَق تتويجًا بالدوري الفرنسي 10 مرات متساويًا مع فريق باريس سان جيرمان.