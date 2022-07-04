فيديو مرعب.. لحظة تحطّم مروحية أمريكية وعلى متنها 26 من مشاة البحرية

كشفت لقطات جديدة مرعبة لحظة تحطم مروحية أمريكية على متن سفينة الحربية "يو إس إس جرين باي" في عام 2017، وعلى متنها 26 من مشاة البحرية، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية.