فيديو مرعب.. لحظة تحطّم مروحية أمريكية وعلى متنها 26 من مشاة البحرية

كشفت لقطات جديدة مرعبة لحظة تحطم مروحية أمريكية على متن سفينة الحربية "يو إس إس جرين باي" في عام 2017، وعلى متنها 26 من مشاة البحرية، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد نشر الجيش الأمريكي مؤخرًا لقطات فيديو مروعة تُظهر كيف تحطمت طائرة مروحية من طراز "إم في-22 أوزبري" قُبالة ساحل كوينزلاند الأسترالي، عندما مالت بشكل كبير أثناء الهبوط العمودي، وهو ما جعل الجنود يسرعون بالهرب من مروحتها التي كادت تسحقهم.
وكانت المروحية قد أكملت يومًا من المهمات التدريبية في أستراليا عندما ضربت سطح السفينة، وسقطت إلى عمق 30 قدمًا في المحيط الهادئ.
وأسفر الحادث عن مصرع قائد المروحية الملازم الأول بنجامين كروس، والجندي روبن فيلاسكو، 19 عامًا، والعريف ناثانيال أوردواي، 26 عامًا.
فيما تم إنقاذ 23 آخرين كانوا على متن المروحية وقت الحادث.
وبرّأ تحقيق لاحق قائد المروحية، ومساعده الذي لم يكشف عن اسمه من ارتكاب أي مخالفات، وقال إن مشكلات فنية تسببت في الحادث.
وحسب صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، فإن مروحية "إم في-22 أوزبري"، هي طائرة عسكرية أمريكية متعددة المهام، قابلة للإمالة مع كل من الإقلاع والهبوط العمودي وقدرات الإقلاع والهبوط القصير، وهي مصممة لتجمع بين وظائف المروحية التقليدية وأداء رحلات طويلة المدى وعالية السرعة لطائرة مروحية توربينية.