فيديو مرعب للحظة انفجار وتسرب غاز سام بالأردن.. تسبب بمصرع وإصابة 239 شخصًا

توفي 5 أشخاص وأصيب 234 آخرين من جراء تسرب غاز سام من صهريج في العقبة، مما أدى إلى انتشار سحابة صفراء من الغاز، وفق قناة المملكة الفضائية الأردنية.
وأخلى الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة الاثنين، بعد تسرب غاز سام من صهريج.
ونُقل مصابون إلى المستشفى بعد تسرّب مادة غازية سامة من صهريج بعد سقوطه، وفق مديرية الأمن العام الأردنية.
وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فإن الغاز الأصفر الذي تسرب هو غاز الكلور.
ويتميز الكلور باللون الأصفر المخضر، ويعد أكثر كثافة من الهواء، وله رائحة نفاذة للغاية، ويتفاعل بسرعة مع العناصر الأخرى.
والكلور مادة سامة غير محظورة، إلا إذا استخدمت كسلاح لإيذاء الآخرين، وهو ما حدث بالفعل خلال الحرب العالمية الأولى.
ويعد الكلور من أهم المكونات المستخدمة يوميًا في منتجات قتل الجراثيم والبكتيريا، وصناعة الصبغات، والمبيدات الحشرية، وتنقية الماء ويستخدم كمبيض للأقمشة.
ويمكن ضغطه ليتحول إلى الحالة السائلة ما يسمح بإمكانية تخزينه ونقله. وعندما يتم إطلاق الكلور في الحالة السائلة، يتحول إلى غاز يستقر بالقرب من الأرض وينتشر بسرعة.
كما أن الكلور في ذاته غير قابل للاشتعال، لكن يمكن أن يحدث تأثيرات تفجيرية عند تفاعله مع مواد كيميائية أخرى مثل الأمونيا.
ونقل موقع صحيفة "اليوم السابع" عن وسائل إعلام أردنية، تصريحات المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطأوي، الاثنين، "أنه وفى أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".
وأضاف السرطأوي "أنه جرى على الفور عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عددٍ من الإصابات إلى المستشفى وجميعهم قيد العلاج".
وقد بثت صحيفة "الغد" الأردنية، فيديو متداول لتسرب الغاز السام في ميناء العقبة، بعد سقوط صهريج، ونشرت الصحيفة اللقطات دون تأكيد من مصادر رسمية.