فيديو مرعب للحظة انفجار وتسرب غاز سام بالأردن.. تسبب بمصرع وإصابة 239 شخصًا

ونقل موقع صحيفة "اليوم السابع" عن وسائل إعلام أردنية، تصريحات المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطأوي، الاثنين، "أنه وفى أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".