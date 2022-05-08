فيديو مروّع.. شاهد أبشع حوادث السير بسبب التوقف في وسط الطريق

بثّت شرطة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، وضمن مبادرة "لكم التعليق" للتوعية، فيديو مروّعاً يكشف خطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة.
مخاطر التوقف في وسط الطريق
وحسب تدوينة على صفحتها على موقع "فيسبوك"، حذّرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، السائقين، من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سببٍ من الأسباب، ودعت إلى التوجّه لأقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة، الاتصال فوراً بمركز التحكم والسيطرة (غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم.
لا تنشغل بالهاتف
وحذّرت السائقين من خطورة الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه أو الانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي إلى الانشغال عن الطريق، وبالتالي تؤدي الى حوادث مرورية جسيمة.
العقوبات
وذكرت أنه يتم تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017:
أ - الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف.
ب - الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأيّ صورة كانت، ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم و4 نقاط مرورية.