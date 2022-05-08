فيديو مروّع.. شاهد أبشع حوادث السير بسبب التوقف في وسط الطريق

مخاطر التوقف في وسط الطريق

وحسب تدوينة على صفحتها على موقع "فيسبوك"، حذّرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، السائقين، من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سببٍ من الأسباب، ودعت إلى التوجّه لأقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة، الاتصال فوراً بمركز التحكم والسيطرة (غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم.