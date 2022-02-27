فيديو مروع.. شاهد ما فعلته شاحنة برجل حاول حماية سيارته

كيف تحمي سيارتك إذا شعرت أنها تتعرض لتصادم أو خدش؟ ويبدو أن هذا الرجل الروسي قد اختار أغرب وأقسى طريقة ليفعل ذلك، حين داهمت شاحنة ضخمة سيارته الصغيرة.

وحسب محطة تلفزيون "روسيا 1"، وقع الحادث الساعة 12:30 بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي 23 فبراير، في إحدى محطات الوقود بمدينة أباكان في جمهورية خاكاسيا الروسية.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، سائق سيارة لادا فيستا (47 عامًا)، وهو يزوّد سيارته بالوقود، وعندما تحركت شاحنة فولفو ضخمة، بدا الرجل خائفًا على سيارته، لكنه اختار أغرب وأقسى رد فعل.

فقد قرر الرجل أن يضع جسده بين الشاحنة المتحركة وسيارته؛ لحمايتها من الاصطدام، ونتيجة لذلك، حوصر جسم السائق بين السيارتين، وكان يمكن أن يدفع حياته سَحقًا.

وحسب "روسيا 1"، أعلن الأطباء في وقت لاحق أن الرجل أصيب بكدمة في مفصل الفخذ.

وذكرت الخدمة الصحفية لشرطة المرور في أباكان، أن الشرطة تحقق في حادث دهس في محطة وقود.