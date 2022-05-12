فيديو مروع.. لحظة احتراق الطائرة الصينية وهروب الركاب صباح اليوم

كشف شريط فيديو لحظة اشتعال النيران في طائرة ركاب صينية، وإخلاء الطائرة من 122 شخصا كانوا على متنها، وذلك عقب انحرافها عن مدرج مطار تشونغتشينغ جيانغبى الدولى، صباح اليوم الخميس.
وحسب وكالة "رويترز"، يظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل احتراق الطائرة، مع الدخان الكثيف وألسنة اللهب تتدفق من الجانب الأيسر، بينما كان الركاب وطاقمها يفرون.
وقال مطار تشونغتشينغ جيانغبى الدولى إن طائرة تابعة لشركة "تيبت إيرلاينز" الصينية، خرجت عن المدرج، واشتعلت فيها النيران الساعة 8:09 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلى.
وقالت شركة "تيبت إيرلاينز" الصينية إن جميع الركاب 113 وطاقم الطائرة التسعة تم إجلاؤهم من طائرة إيرباص "أيه 319".
قالت إدارة الطيران المدني الصينية، إن 36 شخصًا أصيبوا بكدمات والتواءات أثناء إجلاء الرحلة وتم إرسالهم إلى المستشفيات المحلية لفحصهم.
وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية، إن الطائرة كانت تتهيأ للإقلاع في رحلة داخلية إلى لاسا عاصمة إقليم التيبت (جنوب غرب) حين خرجت عن المدرج، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في الطائرة".
وقالت إدارة الطيران المدني الصينية في بيان إن الطيارين ألغوا إقلاع الطائرة تماشيا مع الإجراءات بعد تعرضهم لخلل في المحرك وتسرب للوقود، مما أدى إلى اشتعال المحرك، وتصاعد النيران بعد انحراف الطائرة عن المدرج.