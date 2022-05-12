فيديو مروع.. لحظة احتراق الطائرة الصينية وهروب الركاب صباح اليوم

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية في بيان إن الطيارين ألغوا إقلاع الطائرة تماشيا مع الإجراءات بعد تعرضهم لخلل في المحرك وتسرب للوقود، مما أدى إلى اشتعال المحرك، وتصاعد النيران بعد انحراف الطائرة عن المدرج.