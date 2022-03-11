فيديو "مصيدة موت".. مشهد معركة الدبابات الروسية الذي حير الخبراء

وحسب الفيديو، تقدمت القوات الروسية في رتل طويل على الطريق الرئيس، والذي تحيط به بعض المباني السكنية والحقول، وقد تركت القوات الأوكرانية الرتل يتحرك حتى صار بين المباني السكنية على الجانبين، وفي تلك اللحظة تم ضرب الدبابات في مقدمة الرتل وفي مؤخرته، وبعدها تم حصار القوات الروسية على الطريق، واصطيادهم دبابة تلو الآخرى، في مشهد أذهل الخبراء.