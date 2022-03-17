فيديو من اليمن.. من مذيع شهير لـ"بائع قات" بسبب الحوثي

في ظل حكم ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تحول مذيع شهير بالفضائية اليمنية إلى بائع لنبات القات في أحد الأسواق، بعد أن رفض أن يكون بوقا للحوثي، وتم وقف راتبه، ولم يجد غير القات ليعول أسرته.