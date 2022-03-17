فيديو من اليمن.. من مذيع شهير لـ"بائع قات" بسبب الحوثي

في ظل حكم ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تحول مذيع شهير بالفضائية اليمنية إلى بائع لنبات القات في أحد الأسواق، بعد أن رفض أن يكون بوقا للحوثي، وتم وقف راتبه، ولم يجد غير القات ليعول أسرته.
وقال تقرير مصور على قناة "الحدث"، المذيع ابن تهامة الذي أصبح نجما تليفزيونيا لامعا، مكانة وحجما والقاء وأداء، المذيع اليمني صدام حسن، اشتهر بين اليمنيين بصوت مميز، ومظهر أنيق، يتحول إلى بائع قات بعد مغادرته الفضائية اليمنية، احتجاجا على ممارسات ميليشيا الحوثي.
ويبيع "حسن" القات لكسب لقمة عيش لعائلته.
وتداولت مواقع التواصل العديد من التغريدات والتدوينات عن المذيع الشهير، تقول المغردة مايا قحطان: "في زمن ميليشيا الحوثي يتحول أصحاب المبادئ والشرفاء إلى بائع قات، بعد أن رفض أن يصبح بوقا للميليشيات الإيرانية. المخضرم صدام حسن رفض أن يكون مطبلاتي لتلك الميليشيات. تقطعت به السبل ليعمل بائعا للقات ليعول أسرته".
ويقول المغرد راشد معروف: "ابن تهامة الإعلامي (صدام حسن) من مذيع مشهور ومتألق على شاشة قناة اليمن إلى مقوتي بسوق القات بعد قطع رواتبه وعمله، توجه إلى المقوات لإعالة أسرته.