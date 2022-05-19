فيديو نادر.. شاهد الشمس كما لم ترها من قبل

أظهرت لقطات مصورة لحظة اقتراب مركبة فضائية تدور حول الشمس لمسافة قريبة جدًّا في مقطع نادر يُظهر تفاصيل لظواهر تحدث داخل الشمس لم تُرَ من قبل.
وأوضح موقع "ساينس ألرت" أن المركبة المدارية الشمسية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية دخلت المنطقة المعروفة باسم "الحضيض الشمسي"، وهي أقرب نقطة يمكن الوصول لها للشمس، في 26 مارس الماضي، وعندها تصل درجات الحرارة إلى حوالي 500 درجة مئوية.
وأضاف أن المركبة الفضائية صورت الشمس كما لم نرها من قبل، بما في ذلك إظهارها لميزة رائعة وغامضة تسمى "الحاجز القنفذي"، ومناظر تفصيلية للأقطاب الشمسية المخفية عادة؛ وفقًا لـ"الحرة".
وبيّن "ساينس ألرت" أن هذه اللقطات عالية الدقة توفر ثروة من البيانات للتعرف على سلوك الشمس.