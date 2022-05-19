فيديو نادر.. شاهد الشمس كما لم ترها من قبل

وأضاف أن المركبة الفضائية صورت الشمس كما لم نرها من قبل، بما في ذلك إظهارها لميزة رائعة وغامضة تسمى "الحاجز القنفذي"، ومناظر تفصيلية للأقطاب الشمسية المخفية عادة؛ وفقًا لـ"الحرة".