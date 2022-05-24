فيديو وصول العاصفة الترابية إلى بر الكويت.. شاهد ماذا حدث

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كشف مقطع فيديو لحظةَ وصول عاصفة الغبار الكثيف إلى الكويت، على شكل موجة غبارية كثيفة توغلت نحو المناطق الداخلية من الكويت، وكيف حجبت ضوء النهار.
وحسب موقع "طقس العرب"؛ فبعد أن اجتاحت العاصفة الترابية أجواء العراق، انتقلت إلى بلدان مجاورة، ووصلت على شكل موجة غبارية كثيفة توغلت نحو المناطق الداخلية من الكويت، حتى غطت أرجاء واسعة من الدولة.
ويُظهر الفيديو مشهدًا لجدار الموجة الغبارية وهو يدخل أجواء الكويت ويحجب ضوء النهار؛ حتى تدني مدى الرؤية الأفقية في العاصمة الكويت وبقية المناطق.
كما يكشف الفيديو لحظة دخول الموجة الغبارية إلى منطقة الجابرية في الكويت، وقرب الدائري الخامس بمدينة الكويت.