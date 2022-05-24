فيديو وصول العاصفة الترابية إلى بر الكويت.. شاهد ماذا حدث

وحسب موقع "طقس العرب"؛ فبعد أن اجتاحت العاصفة الترابية أجواء العراق، انتقلت إلى بلدان مجاورة، ووصلت على شكل موجة غبارية كثيفة توغلت نحو المناطق الداخلية من الكويت، حتى غطت أرجاء واسعة من الدولة.