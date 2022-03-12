فيديو "يحبس الأنفاس".. لحظة تفكيك قنبلة روسية بزجاجة مياه

وأوضح البيان: "لقد رأينا جميعًا الصور المدمرة القادمة من أوكرانيا، وشعرنا بالفزع من التكتيكات الوحشية لروسيا؛ إذ نرى نساء حوامل على نقالات، وقصف مبان سكنية، وقتل عائلات أثناء البحث عن الأمان من هذا العنف الرهيب".