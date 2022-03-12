فيديو "يحبس الأنفاس".. لحظة تفكيك قنبلة روسية بزجاجة مياه

في مقطع مصور "يحبس الأنفاس"، استخدم خبيرا مفرقعات في أوكرانيا زجاجة ماء وأيديهما العاريتين لنزع فتيل قنبلة روسية حية، ألقتها إحدى الطائرات الحربية؛ وفقًا لما ذكر موقع صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية.
وعمد أحد خبراء تفكيك القنابل والألغام إلى تقطير الماء على رأس الصاروخ الحربي، بينما أزال الآخر المفجر بدقة، في مقطع فيديو مذهل أصدرته خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.
وبحسب ما ورد عن الخبراء: فإن سكب قطرات من الماء على طرف الرأس الحربي يمنع تصريف الكهرباء الساكنة، لحين تم فك الجزء العلوي من القنبلة بعناية.
وحسب موقع "الحرة": نفذ الرجلان مهمتهما المقلقة، بينما كان يسمع صوت انفجارات في خلفية الفيديو الذي بلغت مدته 30 ثانية.
ووصف أندرسون كوبر من شبكة "سي إي إن" الإخبارية اللقطات بأنها "لحظة من الهدوء الرائع تحت الضغط الشديد".
وفي غضون ذلك قال البيت الأبيض يوم الجمعة: إن هناك "مؤشرات قوية" على أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.
وأوضح البيان: "لقد رأينا جميعًا الصور المدمرة القادمة من أوكرانيا، وشعرنا بالفزع من التكتيكات الوحشية لروسيا؛ إذ نرى نساء حوامل على نقالات، وقصف مبان سكنية، وقتل عائلات أثناء البحث عن الأمان من هذا العنف الرهيب".
وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "إننا نشهد أيضًا تقارير عن أنواع أخرى من الانتهاكات المحتملة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".