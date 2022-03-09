فيديو يرصد تدمير دبابة روسية بصاروخ أوكراني.. إصابة مباشرة

أظهر مقطع فيديو لحظة تدمير دبابة روسية في أوكرانيا بإصابة مباشرة من أحد الصواريخ.
ونشر حساب "متتبع الأسلحة الأوكرانية" على "تويتر"، الذي يتابع الحرب الدائرة في كييف بشكل مكثف، مقطع الفيديو مرفقاً بتعليق جاء فيه: "تدمير دبابة روسية بصاروخ مضاد من نوع (ستونغا بي) أوكراني الصنع"، من دون توضيح مكان الاستهداف.
وتحرص أوكرانيا على توثيق هجماتها على الجيش الروسي، في خضم حرب إعلامية توازي المعركة العسكرية المشتعلة بين الطرفين منذ نحو أسبوعين، وفق سكاي نيوز عربية.
وصدّت القوات الأوكرانية محاولة روسية لدخول مدينة خاركيف بشرق البلاد يوم الثلاثاء، وأحبطت عملية كان من المقرر أن ينفذها 120 مظلياً روسياً بالقرب من الحدود، حسبما قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف.
ووفق خدمة الطوارئ الحكومية فإن 5 أشخاص، من بينهم طفلان، قُتلوا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء عندما هاجمت طائرات روسية بلدة مالين شمال غربي كييف ودمرت سبعة منازل.
وزارة الدفاع الأوكرانية ذكرت أن فيتالي جيراسيموف، النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين، قُتل يوم الإثنين، ليكون الميجر جنرال الروسي الثاني الذي يُقتل خلال العمليات العسكرية بأوكرانيا، وفقما نقلت "رويترز".