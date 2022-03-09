فيديو يرصد تدمير دبابة روسية بصاروخ أوكراني.. إصابة مباشرة

ونشر حساب "متتبع الأسلحة الأوكرانية" على "تويتر"، الذي يتابع الحرب الدائرة في كييف بشكل مكثف، مقطع الفيديو مرفقاً بتعليق جاء فيه: "تدمير دبابة روسية بصاروخ مضاد من نوع (ستونغا بي) أوكراني الصنع"، من دون توضيح مكان الاستهداف.