فيديو.. ينفذون أغرب شرط للحصول على الأثاث مجانًا من متجر روسي

وحسب موقع "روسيا اليوم"، فخلال مقابلة أجراها مذيع القناة مع المتسابقين سألهم عن المدة التي جلسوا عليها على الأريكة منذ بدء المسابقة ليجيبه الشبان "62 ساعة"، وأوضح المتسابقون "أنهم عازمون على الجلوس على الأريكة لأطول فترة ممكنه، وأنهم خلال المدة التي قضوها عليها لم يذهبوا حتى لقضاء حاجتهم".