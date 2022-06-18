فيضانات بنغلاديش تقتل 25 شخصًا وتعزل 4 ملايين والجيش يتدخل

أكدت شرطة بنغلاديش، اليوم السبت، أن الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدّت إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل، في حين عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص.