"فيلم هوليوودي".. سرقة أكبر بنك في إيران

من جهتها، نفت الشرطة تقارير صحافية محلية تحدثت عن أن أنظمة الإنذار العائدة للمصرف بعثت برسالة نصّية إلى الهاتف النقال لمدير الفرع، إلا أن الأخير تجاهلها على خلفية تلقيه عددًا من الإنذارات الخاطئة في مراحل سابقة.