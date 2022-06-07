"فيلم هوليوودي".. سرقة أكبر بنك في إيران

تعرض فرع أساسي في طهران يتبع "بانك ملّي"، أكبر المصارف الإيرانية، لعملية سرقة طالت أكثر من 160 من صناديق الأمانة المودعة لديه، بحسب ذكر البنك في بيان، اليوم (الثلاثاء).
وبيّن البنك أن اللصوص الذين استغلوا الحركة شبه المعدومة في المدينة في يوم عطلة رسمية، دخلوا خلسة إلى فرعه في شارع الثورة الرئيسي وسط العاصمة، وسرقوا 168 صندوق أمانة، وفقاً لـ"فرانس 24".
من ناحيتها، أوضحت وكالة "فارس"، أن اللصوص تسللوا عبر موقف للسيارات، وخلعوا قفل باب خلفي للفرع، وخرجوا عبر المسار ذاته بعدما أغلقوا الباب خلفهم.
من جهتها، نفت الشرطة تقارير صحافية محلية تحدثت عن أن أنظمة الإنذار العائدة للمصرف بعثت برسالة نصّية إلى الهاتف النقال لمدير الفرع، إلا أن الأخير تجاهلها على خلفية تلقيه عددًا من الإنذارات الخاطئة في مراحل سابقة.
وحظيت الحادثة بتفاعل كبير على مواقع التواصل في إيران، واعتبرها بعض المستخدمين "غير مسبوقة"، ووصفها آخرون بأنها "أشبه بفيلم هوليوودي".