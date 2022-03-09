في ذكرى انتشاره الثانية .. "غوتيريس": "كورونا" يواصل اكتساح العالم ومن الخطأ اعتباره انتهى

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأربعاء)، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لانتشار وباء "كوفيد-19" على أن الجائحة تواصل اكتساح العالم، ومن الخطأ اعتبارها انتهت.
وبين "غوتيريس" أن الحصيلة الأفظع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم، وأكثر من ستة ملايين وفاة مثبتة، فيما تعاني أعداد لا تحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".
وأشار إلى أنه بفضل إجراءات صحة عامة غير مسبوقة، وتطوير سريع جداً للقاحات، تنجح مناطق عدة في العالم في السيطرة على الجائحة لكنها لم تنته.
ولفت إلى أن توزيع اللقاحات يتسم بانعدام مساواة فاضح ولا يمكن للعالم أن يسمح بانتعاش متفاوت بعد فيروس كورونا.