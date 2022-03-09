في ذكرى انتشاره الثانية .. "غوتيريس": "كورونا" يواصل اكتساح العالم ومن الخطأ اعتباره انتهى

وبين "غوتيريس" أن الحصيلة الأفظع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم، وأكثر من ستة ملايين وفاة مثبتة، فيما تعاني أعداد لا تحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".