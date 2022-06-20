في سابقةٍ تاريخية.. اعتماد أكبر حركة ترقيات بتاريخ الجيش الكويتي

وفي بيان لها، أوضحت رئاسة الأركان، أن "ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، التي تعكس مدى ما يتمتع به منتسبو الجيش الكويتي من مكانة، وما يحظون به من رعاية واهتمام مباشرين من أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد".