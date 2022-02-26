في سوبر ماركت بألمانيا.. هذا ما حدث لأنغيلا ميركل

تعرضت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لموقف محرج بينما كانت تتسوق في أحد المحلات التجارية؛ وذلك حين اكتشفت سرقة حافظة نقودها.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن شخصًا مجهولًا سرق محفظة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بينما كانت تتسوق في أحد المحلات التجارية.

وقالت الصحيفة: إن المستشارة السابقة ذهبت يوم الخميس الماضي، إلى سوبر ماركت في برلين، وكانت محفظتها في عربة التسوق، وفجأة اختفت من عربة التسوق دون أن تلاحظ ميركل ولا حارسها الشخصي كيف سرقها شخص مجهول من هناك.

وشغلت أنغيلا ميركل منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 سنة، قبل أن تترك هذا المنصب في ديسمبر الماضي.