في وضح النهار.. مقتل سيدة طعنًا وسط مدينة فيسبي بالسويد

قتلت امرأة في الستينات من العمر طعنًا خلال النهار بجزيرة غوتلاند في السويد، الأربعاء، حيث يلتقي كبار المسؤولين السياسيين في فعالية سنوية تستمر أسبوعًا، حسبما أعلنت الشرطة.