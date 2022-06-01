قاض أميركي يمنح إفراجاً غير مشروط لرجل حاول اغتيال الرئيس الراحل "ريغان"

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن قاضياً اتحادياً منح، يوم الأربعاء، إفراجاً غير مشروط لجون هينكلي، الذي أطلق النار على الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، وإصابته هو وثلاثة آخرين في محاولة اغتيال عام 1981، بما يعني أنه حر من باقي القيود التي كانت مفروضة عليه عقابياً، وفقاً لسكاي نيوز عربية.