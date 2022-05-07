قبل دفنها بلحظات.. شاهد ما حدث لامرأة "ميتة" وصدم الجميع

تجمّع أفراد عائلة لدفن امرأة "متوفاة" في مدينة لامبايك في بيرو، لكن في أثناء نقل التابوت إلى المقبرة حدث ما لا يمكن تخيله، حيث سمع الأقارب ضوضاء غريبة قادمة من داخل النعش.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فتحت الأسرة التابوت لتكتشف أن روزا إيزابيل سيسبيديس كالاكا (36 عاماً) التي كانت على وشك أن تُدفن، لا تزال على قيد الحياة وبصحة جيدة وعيناها مفتوحتان وتتعرّق، حيث قامت بضرب نعشها من الداخل للإشارة إلى أنها حية ولم تمت".
وقال خوان سيغوندو كاجو، المسؤول عن إدارة المقبرة: "ذهبت على الفور إلى مكتبي واتصلت بالشرطة"، ثم نقلوها إلى المستشفى في مدينة فيريناف، حيث أكّد الأطباء أنها تعاني انخفاضاً حاداً في علامات العمليات الحيوية من نبض وتنفس.
لكن الغريب، حسب الصحيفة، أنه بعد توصيل "روزا" إلى المستشفى، بدأت حالتها في التحسن ببطء بعد أن كانت حرجة في البداية، لكن بعد ذلك سرعان ما تدهورت حالتها تماماً، وأُعلن وفاتها رسمياً بعد بضع ساعات، ولا تزال الأسرة مصدومة من هذا الحدث.
وكانت "روزا" ضحية لحادث سير خطير أودى بحياة شقيق زوجها وأصاب أبناء أخيها بجروحٍ خطيرة.