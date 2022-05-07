قبل دفنها بلحظات.. شاهد ما حدث لامرأة "ميتة" وصدم الجميع

لكن الغريب، حسب الصحيفة، أنه بعد توصيل "روزا" إلى المستشفى، بدأت حالتها في التحسن ببطء بعد أن كانت حرجة في البداية، لكن بعد ذلك سرعان ما تدهورت حالتها تماماً، وأُعلن وفاتها رسمياً بعد بضع ساعات، ولا تزال الأسرة مصدومة من هذا الحدث.