قبيل رمضان في الكويت.. أسعار العمالة المنزلية تلامس الـ2000 دينار

ونقلت "الراي" عن صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية بسام الشمري، أن "المشكلة ستتفاقم في الشهر الفضيل، موضحاً أن أسعار بعض المكاتب بالنسبة لمن يرغب في التسليم الفوري للعاملة المنزلية وصلت إلى 2000 دينار أو أقل قليلاً"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "هذا السعر يقل لمن لديه القدرة على الانتظار شهر أو شهرين".