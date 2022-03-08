قتلى وجرحى من الأمن في انفجار قريب من موكب للرئيس الباكستاني

وتفصيلاً، قال الجيش الباكستاني في بيان له إن "الانفجار وقع قبل دقائق من مرور موكب رئيس الجمهورية، عارف الرحمن علوي، متوجهًا إلى مهرجان شعبي تاريخي في المنطقة".