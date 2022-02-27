10 قتلى و400 مصاب.. جهود البحث تتواصل عقب زلزال إندونيسيا

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب قرابة 400 آخرين وتشرّد الآلاف من جرّاء وقوع زلزال قوي في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما قال مسؤول معني بالكوارث.

وتواصل جهود البحث عملها اليوم الأحد في أكثر المناطق تضرراً بالزلزال في الجزيرة الإندونيسية.

وانتشل المنقذون جثتين أخريين، مساء السبت، من بين أنقاض منازل دمّرها زلزال بقوة 6.2 درجة ضرب مقاطعة سومطرة الغربية، صباح الجمعة، وفقاً للمتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، عبدول موهاري.

وقال موهاري؛ إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة باسامان وأربعة في منطقة ويست باسامان المجاورة.

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن أربعة قرويين يعتقد أنهم دُفنوا تحت أطنان من الطين التي سقطت من التلال المحيطة نتيجة الزلزال.

وأوضح موهاري؛ أن ما لا يقل عن 388 شخصاً أُصيبوا بسبب الزلزال، الذي تم الشعور بهزاته في مناطق بعيدة، مثل ماليزيا وسنغافورة، وما زال نحو 42 شخصاً يتلقون العلاج من الإصابات الخطيرة التي تعرّضوا لها.

وأضاف، في بيان، أن أكثر من 13 ألف شخص فروا من منازلهم إلى ملاجئ مؤقتة، معظمهم في المناطق المدمرة في منطقتَي باسامان وغرب باسامان، وهي أقرب المناطق إلى مركز الزلزال، حيث تضرر أكثر من 1400 منزل ومبنى.

ووفق رويترز كثيراً ما تتعرّض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع المساحة يبلغ عدد سكانه 270 مليون نسمة، للزلازل والانفجارات البركانية وأمواج المد العاتية (تسونامي) بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع التي تقع في المحيط الهادئ.