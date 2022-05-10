قتل أمه وهي تصلي.. شاهد ما فعله شاب لبناني لحظة توقيفه

وحسب موقع "روسيا اليوم": ذكرت قناة "الجديد" أن الشاب الذي يدعى هادي سليم، أقدم على طعن والدته بسكين في رقبتها ورأسها في منزلها الكائن في شارع المصبغة في منطقة الشياح، مشيرة إلى أن الشاب يعاني من حالة انفصام، وأن والدته كانت قد عرضته على رجل دين، لكن حالته لم تتحسن.