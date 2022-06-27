قَتَل 60 فأرًا انتقامًا من زميلته.. الحبس 6 أشهر لجامعي في مصر

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بمعاقبة طالب معيد في كلية الطب البيطري، بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيهًا؛ لقيامه بقتل 60 فأر تجارب، انتقامًا من زميلته، لتعطيلها في رسالة الماجستير.
وقررت جامعة جنوب الوادي بمصر، وقف المعيد عن العمل على خلفية الواقعة؛ وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.
وباشرت الجهات الأمنية بلاغًا ضد معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، يتهمه بوضع مادة سامة لفئران تجارب وعددهم 60 فأرًا؛ لإفساد تجارب زميلته البحثية.
وتوصلت التحريات الأمنية إلى صحة ما قررته الشاكية ضد المعيد، بوضع مادة سامة في الماء وقتل فئران التجارب بقصد الانتقام من زميلته وإتلاف المادة البحثية.