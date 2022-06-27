قَتَل 60 فأرًا انتقامًا من زميلته.. الحبس 6 أشهر لجامعي في مصر

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بمعاقبة طالب معيد في كلية الطب البيطري، بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيهًا؛ لقيامه بقتل 60 فأر تجارب، انتقامًا من زميلته، لتعطيلها في رسالة الماجستير.