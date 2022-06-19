قد تدخل موسوعة جينيس لأغرب سبب طبيعي.. شاهد هذه الماعز من باكستان

يسعى الباكستاني محمد حسن ناريجو، لوضع الماعز "سيمبا" في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ حيث وُلدت بأذنين يبلغ طولهما معًا 19 بوصة "48 سنتيميترًا".
وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، تظهر من فترة لأخرى حيوانات مميزة عن غيرها سواء مخلوقة بلسان طويل أو بدون، أو بعينين لونهما غير متشابه، أو حتى لون جلدها غير مألوف؛ مما يثير دهشة من يراها.
أما الماعز "سيمبا"، وعمرها أسبوعان فقط؛ فيبلغ طول أذنيها 48 سم، تتدلى على جانبي وجهها الصغير، وتهتز مع الريح؛ مما يجعلها ملفتة للأنظار.
ويقول "ناريجو": "نأمل قريبًا أن يتم وضع سيمبا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية".
وأشار التقرير إلى أن الماعز من سلالة "الماعز النوبي"، المعروفة بآذانها الطويلة التي تخدم غَرَضًا مهمًّا؛ حيث تساعد الماعز في الحفاظ على برودة الجسم أثناء تواجدها في الطقس الحار.
وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، يعيش الماعز "سيمبا"، مع صاحبه محمد حسن ناريجو في كراتشي بباكستان، وتبلغ درجة حرارتها 32 درجة مئوية؛ لذلك تساعدها آذانها على العيش في الطقس الحار، وتحمل ارتفاع درجة حرارة.
ولأن سيمبا مخلوقة بآذان طويلة، فقد جعلتها تبدو حيوان غير مألوف؛ حتى إن البعض عندما يراها يتوقف قليلًا ليتأكد منها هل هي ماعز حقًّا أم حيوان آخر، لأنه ببساطة لم يعتد على مشاهد ماعز بآذان طويلة.