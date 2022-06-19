قد تدخل موسوعة جينيس لأغرب سبب طبيعي.. شاهد هذه الماعز من باكستان

ولأن سيمبا مخلوقة بآذان طويلة، فقد جعلتها تبدو حيوان غير مألوف؛ حتى إن البعض عندما يراها يتوقف قليلًا ليتأكد منها هل هي ماعز حقًّا أم حيوان آخر، لأنه ببساطة لم يعتد على مشاهد ماعز بآذان طويلة.