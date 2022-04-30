قصة "الخنيزي" تتكرر من جديد.. مصري يعود لأهله بعد 25 عامًا و"DNA" يؤكد الحقيقة

من جديد تكررت قصة السعودي موسى الخنيزي الذي عاد لعائلته بعد أكثر من 20 عامًا، ففي مصر لم يصدّق أهالي قرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا (جنوبي البلاد) فرحتهم بعد العثور على شاب اختفى من بينهم منذ 25 عامًا، عندما كان عمره عامين ونصف.