قصة العثور على طفلة بعد مقتل والديها من 40 عاماً

ولم يُعثر على "بيبي هولي" كروز، التي تبلغ من العمر الآن 42 عاماً، مع والديها في مسرح جريمة القتل عام 1981. ولم يتم التعرف على هوية الزوجين إلا في عام 2021 باستخدام اختبارات الحمض النووي "دي إن إيه".