قصة العثور على طفلة بعد مقتل والديها من 40 عاماً

قال المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية إن الطفلة التي عُثِر على والديها مقتولين في الولاية منذ أكثر من 40 عاما، لا تزال على قيد الحياة وبصحة جيدة.
ولم يُعثر على "بيبي هولي" كروز، التي تبلغ من العمر الآن 42 عاماً، مع والديها في مسرح جريمة القتل عام 1981. ولم يتم التعرف على هوية الزوجين إلا في عام 2021 باستخدام اختبارات الحمض النووي "دي إن إيه".
وفي مؤتمر صحفي، قال مسؤولون في تكساس إنهم "سعداء" لأن الطفلة آمنة، لكن قضية قتل والديها لا تزال مفتوحة.
ويقول مسؤولون إن طائفة دينية غامضة قد تكون مسؤولة عن الحادث.
وكانت تينا جيل لين كلوز وهارولد دين كلوز جونيور قد انتقلا من فلوريدا إلى تكساس قبل وقت قصير من العثور عليهما مقتولين في الغابة في هيوستن.