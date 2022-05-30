قصة المركبات العطرية.. 5 أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب حاسة الشم

وتقول الدكتورة جين باركر المشاركة في هذه الدراسة، "اكتشفنا إثباتات موثوقة، بأن كل شيء عندنا يجري في "الرأس"، وأن الإدراك المشوه للروائح وأحاسيس الاشمئزاز المرتبطة بها يمكن أن تكون ناجمة عن المركبات العطرية في بعض الأطعمة".