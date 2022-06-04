قصة غريبة.. محكمة أمريكية: النحل نوع من أنواع السمك لهذه الأسباب

وبموجب ميثاق الكائنات المهددة بالانقراض في كاليفورنيا؛ فإن هذه الأنواع قد تكون طائرًا أو حيوانًا ثدييًّا، إلى جانب البرمائيات والزواحف، لكن الحشرات لم يجر ذكرها.