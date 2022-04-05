قصف مسجدين ومُفْتٍ بزي الحرب.. رمضان بأوكرانيا: فتاوى ورئيس يهنئ!

الانخراط في الحرب

وانعكس انخراط الأوكرانيين المسلمين في الحرب "رمزيًّا" في اختيار مفتي البلاد "سعيد إسماعيلوف"، حيث نزع عمامته وارتدى زي الحرب، وانضم إلى قوات "الدفاع الإقليمي"، للتدرب على حمل السلاح ضد روسيا.

وشدد المفتي على أن "الحرب الروسية ضد أوكرانيا ستقتلنا وتقتل شعبنا، كما ستدمر دولتنا وحريتنا"؛ مشيرًا إلى أن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تقتل المدنيين والنساء والأطفال وتدمر المنازل"؛ وفق قوله.