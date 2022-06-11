القاهرة.. الحكم بالإعدام على قاتل كاهن الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية -بحسب وسائل إعلام محلية- بحكم الإعدام شنقًا على المتهم في قتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بحي كرموز في مدينة الإسكندرية الساحلية.
وقالت النيابة العامة: إن المتهم قتل متعمدًا؛ وليس بسبب ضعف قواه العقلية كما قيل.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها اليوم بتغيير وصف اتهام القاتل إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؛ وهو ما طالَبَ به مدعي الحق المدني.
وكان المتهم "نهرو عبدالفتاح توفيق" قد وصل إلى المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم عليه وسط حراسة مشددة.