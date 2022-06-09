قطر.. إعلان تفاصيل استضافة المشجعين من الأقارب والأصدقاء خلال المونديال

ومن بين خطوات تقديم الطلبات للحصول على بطاقة "هيّا" الرقمية أن يؤكد المشجع القادم من خارج قطر مكان إقامته في الدولة خلال البطولة. وفي حال رغب المشجع القادم من خارج قطر حامل تذاكر المباريات الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء؛ ينبغي على المستضيف تسجيل وحداته السكنية عبر صفحة "مكان الإقامة البديل" على منصة "هيّا"، واتباع التعليمات التي تتضمن:

- بيانات الهوية القطرية

- اسم العقار ورقم المنطقة والشارع والمبنى والوحدة السكنية

- اختيار هل أنت مستأجر للعقار أو مالكه

وبعد تسجيل الوحدات السكنية، سيُطلب من المستضيف إضافة:

- اسم كل ضيف

- رقم جواز السفر لكل ضيف

- جنسية كل ضيف

ويتعين على الضيوف السفر إلى قطر بالجوازات المسجّلة بياناتها على صفحة "مكان الإقامة البديل" في منصة "هيّا".