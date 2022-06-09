قطر.. إعلان تفاصيل استضافة المشجعين من الأقارب والأصدقاء خلال المونديال

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستضافة ذويهم وأصدقائهم خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر المقبل.
ووفق الموقع الرسمي للجنة، يخطط آلاف المشجعين من أنحاء العالم للسفر إلى قطر بعد أقل من ستة أشهر، والإقامة مع عائلاتهم وأصدقائهم من سكان قطر خلال منافسات المونديال التي تتواصل على مدى 28 يوماً في ثمانية استادات، في نسخة هي الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لبطولة كأس العالم.
ودعت اللجنة العليا جميع المشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هيا" الرقمية، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى دولة قطر، وتتيح لحاملها مجموعة من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام مجاناً في أيام المباريات.
وفي حالة إذا لم يرغب المستضيف في حضور المباريات؛ فإنه لن يحتاج إلى بطاقة هيّا عند استضافته أقاربه وأصدقائه من حاملي تذاكر المباريات القادمين من خارج قطر.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن المواطنين والمقيمين لن يحتاجوا إلى بطاقة هيّا للعودة إلى قطر في حال سفرهم خارج الدولة خلال فترة البطولة.
ومن بين خطوات تقديم الطلبات للحصول على بطاقة "هيّا" الرقمية أن يؤكد المشجع القادم من خارج قطر مكان إقامته في الدولة خلال البطولة. وفي حال رغب المشجع القادم من خارج قطر حامل تذاكر المباريات الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء؛ ينبغي على المستضيف تسجيل وحداته السكنية عبر صفحة "مكان الإقامة البديل" على منصة "هيّا"، واتباع التعليمات التي تتضمن:
- بيانات الهوية القطرية
- اسم العقار ورقم المنطقة والشارع والمبنى والوحدة السكنية
- اختيار هل أنت مستأجر للعقار أو مالكه
وبعد تسجيل الوحدات السكنية، سيُطلب من المستضيف إضافة:
- اسم كل ضيف
- رقم جواز السفر لكل ضيف
- جنسية كل ضيف
ويتعين على الضيوف السفر إلى قطر بالجوازات المسجّلة بياناتها على صفحة "مكان الإقامة البديل" في منصة "هيّا".
وبإمكان المشجعين طلب الدعم عبر:
- البريد الإلكتروني: info@hayya.qa
- لسكان قطر: 800 2022
- للمشجعين من خارج قطر: (+974) 4441 2022
جدير بالذكر أن بطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، سواء القادمون من خارج قطر أو المشجعون من سكان البلاد.