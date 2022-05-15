قفزة الموت.. أراد الغطس فالتقطت عائلته نهايته المأساوية

وأظهرت الصور المرعبة التي التقطتها زوجته وابنه، الأب المغامر وهو يسقط بسرعة عالية، نحو الصخور الحادة الخشنة، وأدرك أن قفزته لن تبعده عن الصخور ولن تهبط به في منطقة آمنة عميقة المياه، فأطلق صرخة رعب مروّعة وهو يحتك بالصخور الخشنة ويسقط في الماء.