قفزة الموت.. أراد الغطس فالتقطت عائلته نهايته المأساوية

كشف فيديو مروّع لحظة قفز أب للغطس في البحر من فوق قمة جبل شاهق، فيما كان يقضي عطلته مع عائلته في إسبانيا، لتنتهي حياته بشكل مأساوي على مرأى من أسرته.
وحسب "ياهو نيوز"، وقع الحادث على الجرف المهيب في جزر مالغراتس الإسبانية، حين وقف رب الأسرة الهولندي، 31 عاماً، مستعداً للقفز إلى الماء من ارتفاع نحو 35 متراً.
وأظهرت الصور المرعبة التي التقطتها زوجته وابنه، الأب المغامر وهو يسقط بسرعة عالية، نحو الصخور الحادة الخشنة، وأدرك أن قفزته لن تبعده عن الصخور ولن تهبط به في منطقة آمنة عميقة المياه، فأطلق صرخة رعب مروّعة وهو يحتك بالصخور الخشنة ويسقط في الماء.
وفي مركب قريب، أطلقت زوجته صرخة رعب وهي تصيح "يا إلهي"، وقد أدركت الكارثة.
وقد لقي الرجل مصرعه في الحال، وتمّ العثور على جثته لاحقاً، بعد عمليات بحث وغوص.
وكان الرجل قد استأجر قارباً لزوجته من أجل تصوير "قفزة الموت"، التي انتهت بالفعل بشكل مأساوي!