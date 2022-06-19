قيظٌ غير معهود في أوروبا.. موجة حر غير مسبوقة تضرب فرنسا

وفي باريس في متحف التحرير، قالت السائحة البلجيكية صونيا دو مان (70 عامًا) التي أتت مع ابنتها: إنها فضلت "زيارة متحف" على التوجه إلى تلة مونمارتر كما كان مقررًا. وفي العاصمة الفرنسية فتحت المتنزهات والحدائق العامة أبوابها طوال الليل.