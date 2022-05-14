كأنه فيلم أكشن.. شاهد امرأتان تسيطران على تمساح ضخم

كأنه فيلم أكشن من هوليوود، كشف فيديو مخيفٌ اللحظةَ التي قامت فيها امرأتان بتكميم تمساح ضخم والسيطرة عليه أمام مدرسة بولاية كارولينا الجنوبية.
وحسب صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، حدثت الواقعة يوم 10 مايو الجاري، أمام مدرسة دانيال آيلاند بمدينة تشارلستون جنوبي ولاية كارولاينا الجنوبية.
وقامت إدارة المدرسة باستدعاء الشرطة، بعد مشاهدة التمساح الضخم بالقرب من بوابات المدرسة، وبالفعل وصل ثلاثة ضباط من الشرطة، ليجدوا أمامهم عملية توقيف غير عادية؛ حيث كان عليهم توقيف وحش شرس.
ويُظهر الفيديو كيف حاصر الضباط التمساح أمام أحد المنازل القريبة من المدرسة.
وقد قررت ضابطتان السيطرة على التمساح الضخم، فأمسكت إحداهما حبلًا، وتمكنت من لفه على الفك العلوي للتمساح، الذي أخذ يقاوم بضرب فكيه ببعضهما، دون جدوى، فقد أمسكت ضابطة بالحبل وسحبت التمساح إلى مكان تستطيعان فيه التعامل معه.
وبعدها بقليل، دارت المرأتان خلف التمساح بينما أمسك زميلهما الضابط بالحبل، وفي اللحظة المناسبة، هبطت المرأتان على جسد التمساح الذي قاومهما بعنف؛ لكن قوة المرأتين ووزن جسديهما أنهى مقاومته؛ خاصة عندما أغلقتا فكيه، وبدأ الضابط في لف شريط لاصق حوله.
وتعليقًا على الفيديو، قالت إدارة شرطة مدينة تشارلستون: إن رجال الشرطة لا يعرفون أبدًا ما قد يواجهونه في مجال عملهم.
وأضافت: "لم يُظهر فريقنا أي خوف وأنجز المهمة بنجاح، وأعاد الطمأنينة إلى تلاميذ المدرسة وسكان المنطقة".