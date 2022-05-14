كأنه فيلم أكشن.. شاهد امرأتان تسيطران على تمساح ضخم

وقد قررت ضابطتان السيطرة على التمساح الضخم، فأمسكت إحداهما حبلًا، وتمكنت من لفه على الفك العلوي للتمساح، الذي أخذ يقاوم بضرب فكيه ببعضهما، دون جدوى، فقد أمسكت ضابطة بالحبل وسحبت التمساح إلى مكان تستطيعان فيه التعامل معه.