كاد يتسبب في كارثة.. شاهد "قندس" يقتحم مضمار "الفورمولا1" في كندا

في حادثةٍ فريدة من نوعها، اقتحم قندس مضمار سباق فورمولا1 في مدينة مونتريال الكندية.
ونشر موقع "المسابقة" مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر عبور القندس للحلبة بين المنعطفين الثاني والثالث خلال حصة التجارب الأولى، حيث أبطأ إستيبان أوكون من سرعته بالفعل عندما هرب الفأر من أمامه، لكنه اقترب جداً من أن يصطدم بسيارة سائق فيراري كارلوس ساينز.
ويمكن وفق "سبوتنيك" رؤية القندس وهو يقترب جداً من الإطار الأمامي الأيمن لسيارة الإسباني ساينز.
وعلّقت الصفحة على المقطع بقولها: "لقد افتقدنا أصدقاءنا الصغار في مونتريال".