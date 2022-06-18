كاد يتسبب في كارثة.. شاهد "قندس" يقتحم مضمار "الفورمولا1" في كندا

ونشر موقع "المسابقة" مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر عبور القندس للحلبة بين المنعطفين الثاني والثالث خلال حصة التجارب الأولى، حيث أبطأ إستيبان أوكون من سرعته بالفعل عندما هرب الفأر من أمامه، لكنه اقترب جداً من أن يصطدم بسيارة سائق فيراري كارلوس ساينز.