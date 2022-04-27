كازاخستان.. اعتقال رجل حاول بيع مركبة عسكرية قتالية

فتحت الشرطة في كازاخستان، تحقيقًا في حادثة محاولة رجل بيع مركبة استطلاع قتالية حصل عليها بشكل غير قانوني.
وصادرت الشرطة في مقاطعة أتيراو بغرب كازاخستان، مركبة استطلاع قتالية من طراز "بي أر دي إم-2" من رجل كان يمتلكها بشكل غير قانوني وحاول بيعها؛ وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم".
وتحاول الشرطة معرفة كيف حصل الرجل البالغ من العمر 35 عامًا، على المركبة العسكرية.
يُذكر أن إدارة الشرطة في أتيراو، أطلقت منذ 25 أبريل، حملة لشراء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المخزنة بشكل غير قانوني لدى السكان، وذلك من أجل ضمان السلامة العامة والوقاية من الجريمة.