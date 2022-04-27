كازاخستان.. اعتقال رجل حاول بيع مركبة عسكرية قتالية

يُذكر أن إدارة الشرطة في أتيراو، أطلقت منذ 25 أبريل، حملة لشراء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المخزنة بشكل غير قانوني لدى السكان، وذلك من أجل ضمان السلامة العامة والوقاية من الجريمة.