كانت متجهة إلى روسيا.. شاهد 8 آلاف سيارة فارهة عالقة بميناء أوروبي

وحسب موقع "الحرة"، تضم السيارات أحدثَ طرازات من "لكزس" و"كاديلاك" و"مرسيدس"، وصلت من آسيا في الأسبوع الأول من أبريل، وكان من المفترض نقلها إلى روسيا؛ لكنها خضعت لحظر التصدير الذي منع تصدير أي سيارات تزيد قيمتها على 54 ألف دولار.