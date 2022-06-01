كان الطقس حاراً.. فيديو: تمساح يفاجئ سيدة في مسبح المنزل

وتعاملت شرطة مقاطعة أورانج في فلوريدا مع البلاغ، وتواصلت مع جمعية الأسماك والأحياء البحرية في فلوريدا، التي أعلمت ستيسي بأنها سترسل مختصاً للإمساك بالحيوان، إلا أن التمساح فرّ من البركة من تلقاء نفسه، حسب "سكاي نيوز عربية".